Для тех, у кого денег куры не клюют: Chanel выпустил бумеранг за $1500

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Специально для австралийского рынка французский модный Дом Chanel выпустил линейку необычных аксессуаров: бумеранги и ракетки для пляжного тенниса (по цене $1500 и $3000 соответственно).

Однако местное население жест не оценило – помимо высокой цены, австралийцев возмутило «неуважение к культуре аборигенов».

По словам художницы Биби Барба бумеранги имеют большое культурное значение, поскольку традиционно использовались коренным населением Австралии, пишет журнал Elle.

«Для нас они являются культурным символом. Мастера по всей стране создают свою работы по традиционным технологиям и украшают их оригинальными узорами, которые никогда не повторяются» - сказала Барба.

«Chanel и другие люксовые бренды ненавидят, когда другие крадут их логотипы и изготавливают копии их продукции. При этом их бумеранг - это незаконное присвоение культуры аборигенов», - заявила Габриэль Салливан, директор организации Indigenous Arts Code, занимающейся защитой традиционной культуры и искусства Австралии.





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«Я не вижу разницы между аксессуаром Chanel и фальшивым бумерангом, который продают в сувенирной лавке в аэропорту», - подчеркнула Салливан.

Напомним, что бумеранг – это деревянная метательная палица. В прошлом — боевое и охотничье оружие у многих народов мира. У австралийских аборигенов распространён возвращающийся бумеранг, представляющий собой изогнутую пластину с нижней плоской поверхностью и верхней — крыловидно выпуклой. Сейчас метание возвращающихся бумерангов заняло место в сфере развлечений и спорта.