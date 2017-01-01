Дмитрий Гордон спел со своей женой дуэтом

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Супруги Дмитрий Гордон и Алеся Бацман выступили на сцене Дворца «Украина»

На фестивале «Мелодия двух сердец», организованном народными артистами Украины Виталием и Светланой Белоножко, выступили творческие семьи украинских знаменитостей. Гостями концерта стали такие звезды как: Богдан Бенюк, Петр Мага, Надежда Шестак, Любовь и Виктор Анисимовы, Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Дмитрий Гордон с супругой и французский диско-дуэт Ottawan.

Самому долговечному супружескому союзу украинского шоубизнеса удалось не только собрать на концерте большое количество отечественных звезд, но и открыть в некоторых из них особенные музыкальные таланты. Так, главный редактор сайта «Гордон» Алеся Бацман выступила на сцене вместе со своим знаменитым мужем, который уже не раз пробовал себя в роли певца. На счету у Дмитрия Гордона дуэты с Александром Розенбаумом, Натальей Бучинской, Валерием Леонтьевым и другими популярными исполнителями. Пара выступила слирическойкомпозициейо светлой любви Виталия Белоножко «Белый остров». Зрители отметили, что вокал Алеси Бацман неожиданно удивил, а сама пара Гордонов держалась на сцене весьма уверенно.

«Мечты сбываются! В классе пятом-шестом я хотела стать певицей. Я выросла, поступила на журфак, изменила мечту, но не изменила мечте. Сегодня на главной сцене страны состоялась премьера. Мечта меня догнала… И спасибо ей за это», - написала Алеся Бацман на своей странице в соцсети после концерта, добавив фото где они с супругом держатся за руки. Также для этого выступления девушка подчеркнула точеную фигуру откровенным красным платьем в пол с глубоким декольте и разрезом.

Алеся Бацман на семейном мероприятии исполняет песню «Хава Нагила». 2015 год

Известная украинская журналистка Алеся Бацман ранее известна выступлениями на семейных мероприятиях и среди друзей. Семейный номер на концерте «Мелодия двух сердец» стал для девушки первым серьезным выступлением на большой сцене.

Напомним, что Дмитрий Гордон и Алеся Бацман вместе вот уже пять лет. Семья с 2013 года занимается совместным проектом - интернет-изданием.