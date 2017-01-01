Дмитрий Комаров и Надя Дорофеева собрали три миллиона, чтобы спасти мальчика

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Надя Дорофеева, Дмитрий Комаров и маленький Стас

Собрать деньги на лечение ребенка им помогли айтишник и жена депутата

За последние три дня телеведущему Дмитрию Комарову и солистке группы «Время и Стекло» Наде Дорофеевой удалось собрать на операцию четырехлетнему Стасу, страдающему редкой формой опухоли ствола головного мозга, больше $120 тысяч (примерно три миллиона 260 тысяч гривен). Как рассказал Комаров, это рекордная сумма за такой короткий срок.

«Такого еще не было за те несколько лет, что я помогаю тяжелобольным детям, – говорит Дмитрий. – И от того, соберем ли мы эти деньги за три дня, впервые напрямую зависела жизнь ребенка. В пятницу, когда я уже улетел в экспедицию (мы с Комаровым общались по телефону, сейчас он находится в другом часовом поясе. – Авт.), мне позвонили и неожиданно сказали, что мальчику осталось две недели. Спасти его могла операция, за которую брались только микрохирурги в Турции. Я не особо верил, что мы успеем собрать $110 тысяч за столь короткое время. Но мы с Надей (мы уже писали, о том, что солистка группы «Время и Стекло» помогает Комарову собирать деньги на спасение детей. – Авт.) решили попробовать. Когда мы разместили посты и пошел сбор денег, то просто офигели», - рассказал Дима.

По словам Димы, карточка, на которую бросали деньги, буквально «взорвалась». Поступали десятки тысяч транзакций, в основном от доллара до десяти. Но нашлись двое, кто смог сделать больше – это айтишник, перечисливший $10 тысяч (Комаров писал об этом в своих постах) и жена депутата, купившая Стасу билет на самолет в Турцию (об этом Дима рассказал мне по секрету).

– Внезапно позвонил мужчина и сказал, что переведет деньги не на карточку, а прямо сразу на счет турецкой клиники, попросил связать его с ней, сказав, что хочет перевести $10 тысяч (это около 272 тысяч гривен). Я хотел отблагодарить его в итоговом посте, но он отказался – не хотел, чтобы узнали его имя. Вскоре мы столкнулись с еще одной проблемой: необходим был билет на самолет, на срочный рейс. Жена одного из депутатов (она тоже скрывает свое имя) спасла ситуацию – подарила билет.

В итоге Стас улетел в Турцию. Сейчас мальчик уже в клинике под наблюдением хирургов готовится к операции. По словам Димы, Стас в хорошем настроении и ждет от него подарков из экспедиции. Правда, это будет не раньше лета: Комаров занят работой над новым сезоном экстрим-шоу «Мир наизнанку», который он снимает в «диких азиатских странах, в другом климатическом поясе» (где именно, Дмитрий пока держит в секрете).

Ну а сумма, которая сейчас лежит на счету мальчика – больше $120 тысяч (десять тысяч из них – от айтишника). Операция стоит $110 тысяч, поэтому остаются запасные деньги.

– Сейчас мы не будем забирать эти деньги – пусть Стасу сделают операцию, ведь могут понадобиться дополнительные расходы. Если же все будет согласно счету, этот излишек пойдет на лечение других детей, мы об этом уже договорились с мамой мальчика.

Напомним, что ведущий экстрим-шоу «Мир наизнанку» уже несколько лет помогает тяжелобольным детям. Не так давно Комаров запустил новую благотворительную акцию #чашкакофе (ее суть в том, что можно спасти жизнь ребенка, отказавшись от чего-то незначительного, к примеру, чашки кофе). В марте к Дмитрию присоединилась Надя Дорофеева.

Джерело: telekritika.ua