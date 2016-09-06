Дмитрий Комаров рассказал, когда стал «отцом»

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Популярный ведущий признался, что он - очень строгий, но справедливый воспитатель

В эфире «1 + 1» ведущий тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров рассказал о своей семье и признался, какой диеты придерживается перед поездками.

Недавно популярного телеведущего и путешественника признали самым красивым мужчиной по версии «Viva! Самые красивые 2017 На церемонии награждения Дмитрий Комаров появился с прекрасной белокурой незнакомкой, чем создал большой фурор.

Публикация от Ангелина (@komarova_angelina) Мар 19 2017 в 1:42 PDT

Однако впоследствии оказалось, что это была его сестра - Ангелина Комарова.

«Это произошло нечаянно, все было как экспромт. Сестра позвонила мне и спросила, можно пойти на вручение. А я заодно проверил коллег, сколько из них напишут, что это моя девушка или сестра », - смеется звезда.

Кроме родной сестры у популярного телеведущего также и брат. Вместе с сестрой Ангелиной они - двойняшки.

Сам Дмитрий Комаров признается, что после их рождения, его жизнь кардинально изменилась.

«Я с шутками всегда говорю, что стал отцом в 6 лет. Это были голодные 90-е, родители целыми днями на работе, а я им менял пеленки, подгузники. К тому же я еще и ходил с ними гулять вместе с двумя колясками. Это было неким закаливанием », - убеждает ведущий.

«Они мне сейчас благодарны, и более близких мне людей трудно найти», - уверяет мужчина.

Дмитрий Комаров говорит, что в его семье между близкими нет конкуренции, ведь каждый увлекается чем-то своим и является успешным в своей сфере.

Сестра Ангелина - стилист-парикмахер, работает в одном из лучших салонов Киева. Дмитрий Комаров уверяет, что никому, кроме нее, не доверяет свою прическу.

«Она - мой личный стилист и парикмахер. Может даже подстричь просто дома на табуретке, если я очень спешу на экспедицию и нет времени заезжать в салон », - говорит Дмитрий Комаров.

Брат ведущего 1 + 1 - талантливый разработчик компьютерных игр для американского рынка, у него есть своя фирма.

Совсем скоро Дмитрий Комаров отправится в новую экспедицию. Страну, которую выбрал пока держит в тайне, однако уверяет, что его выбор будет необычным.

«Удивлять, поражать и менять впечатление о жизни, заставлять что-то переосмыслить и чем-то даже научить. В новой стране мы постараемся искать очень важные и полезные секреты для нашей страны», - убеждает ведущий.