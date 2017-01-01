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    Дмитрий Ступка: Я побоялся перерезать пуповину

    • Сьогодні, 16:01
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    Полина Логунова и Дмитрий Ступка
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    Полина Логунова и Дмитрий Ступка

    Внук легендарного артиста Богдана Ступки Дмитрий поделился первыми впечатлениями после рождения дочери.

    Как сообщал ранее Scotch, Полина Логунова и Дмитрий Ступка 25 апреля стали родителями. Об этом пара сообщила в соцсетях.

    Полина Логунова родила дочку в киевском роддоме №5. 

    Вес малышки – 3 кг 760 г, рост – 55 см.

    По словам актера, он был рядом с молодой супругой и всячески поддерживал ее во время родов.

    Как написала в соцсети Полина, роды были непростые: «Я орала громче взрыва атомной войны, мои волшебные доктора, мои невообразимо любимые подруги и мой любимый папочка, Дмитрий Ступка, спасибо всем вам, – было бы невозможно сделать это без такой поддержки. Димочка, ты - герой. P.S. Я чуть не сдохла!»  

    В свою очередь, в интервью газете «Сегодня» Дмитрий Ступка сказал, что его жена – настоящая героиня, и поделился подробностями родов.

    «Моя жена героиня, она так намучилась. Я все время был рядом с ней, поддерживал. Мне предложили перерезать пуповину, но я побоялся. Насчет имени – еще думаем. Я самый счастливый отец на свете», – признался актер.

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