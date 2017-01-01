Дочь Анны Винтур выходит замуж за сына Франки Соццани

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Анна Винтур с дочерью Би Шаффер и Франка Соццани с сыном Франческо

Мир моды захлестнула романтика!

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на проверенные источники, дочь главного редактора американского Vogue Анны Винтур - Би Шаффер – получила предложение руки и сердца от Франческо Карроццини – сына ушедшей из жизни в декабре прошлого года Франки Соццани, возглавлявшей итальянский Vogue на протяжении 28 лет.

Слухи о романе Би, которая является продюсером ток-шоу Late Night With Seth Meyers, встречается с фотографом и режиссером Франческо Карроццини появились осенью прошлого года после того, как пара вместе появилась на премьере документальной картины «Франка. Хаос и творчество», которую Франческо посвятил своей матери.

Если у Би Шаффер ранее не было романов со звездами мировой величины, то Франческо Карроццини «отличился» отношениями с певицей Ланой Дель Рей. Лана и Франческо начали встречаться летом 2014 года и составили не только влюбленную пару, но и творческий союз: Франческо выступил режиссером видео певицы на песню Ultraviolence. Тогда же, в июле, Лана и Франческо были замечены вместе во время романтической поездки в Портофино - всего через неделю после того, как певица объявила о своем расставании с предыдущим бойфрендом, шотландским музыкантом Барри Джеймсом О'Ниллом. Дель Рей и Карроццини разорвали отношения в ноябре прошлого года, отказавшись от комментариев на этот счет.

Джерело: Hello!