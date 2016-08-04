Дочь Джексона попала в объектив модного фотографа Vanity Fair
- Сьогодні, 10:49
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Розсилка
Пэрис засветила многочисленные татуировки во время стильной фотосессии
Наследница покойного поп-короля Майкла Джексона, Пэрис, все чаще появляется на страницах модных журналов.
19-летняя девушка примерила ретро-образ в стильном фотосете для майского номера Vanity Fair. Весьма успешная модель позировала перед объективом французского фотографа Жана-Батиста Мондино.
Образ звезды получился женственным, но ее довольно мятежный характер выдают многочисленные татуировки, которые выглядывают на снимках из-под белого халата.
Кстати, кадры с бекстейджа другой съемки просочились в Сеть ранее. Тогда юзеры сравнивали Пэрис с Мадонной в молодости.
Напомним, в начале 2017-го юная Пэрис Джексон шокировала общественность признанием о пережитом изнасиловании в 14 лет.