Дочь Джексона попала в объектив модного фотографа Vanity Fair

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Пэрис Джексон

Пэрис засветила многочисленные татуировки во время стильной фотосессии

Наследница покойного поп-короля Майкла Джексона, Пэрис, все чаще появляется на страницах модных журналов.

19-летняя девушка примерила ретро-образ в стильном фотосете для майского номера Vanity Fair. Весьма успешная модель позировала перед объективом французского фотографа Жана-Батиста Мондино.

Образ звезды получился женственным, но ее довольно мятежный характер выдают многочисленные татуировки, которые выглядывают на снимках из-под белого халата.

Кстати, кадры с бекстейджа другой съемки просочились в Сеть ранее. Тогда юзеры сравнивали Пэрис с Мадонной в молодости.

Напомним, в начале 2017-го юная Пэрис Джексон шокировала общественность признанием о пережитом изнасиловании в 14 лет.