Дочь Джонни Деппа обнажилась для итальянского Vogue

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Лили-Роуз Депп

В сети намекают, что подобные снимки можно считать детской порнографией

Дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп продолжает покорять индустрию моды и, кажется, скоро потеснит с подиума популярных Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид. В личном аккаунте в Instagram девушка опубликовала фотографию из ее новой съемки для итальянского Vogue, специально для которой обнажила верхнюю часть тела.

Пользователи по обыкновению разделились на два лагеря: одни восхищаются смелостью начинающей модели, а другие посчитали это детской порнографией.

«Надеюсь, эта съемка не будет доступна во Франции. Позор!», «Ей 16! Даже не 18! Вы в курсе что это преследуется законом?», «О мой Бог, еще одна Майли Сайрус!», «Прекрасная Лили-Роуз! Ребята, она может делать все что угодно. Это ее тело», - писали пользователи под снимком.

Людям, которые задаются вопросом относительно реакции родителей, напомним, что ее мать снялась голой во французском фильме.

Съемка посвящена рекламной кампании Дома Chanel, сотрудничество с которым Лили-Роуз начала еще в позапрошлом году, успев стать амбассадором коллекции аксессуаров и парфюма.



