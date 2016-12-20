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    Шоу-біз

    Дочь Фреймут впечатлила ведущих юмористического шоу

    • Сьогодні, 16:08
    • Розсилка
    Фото: пресс-служба 1+1

    Злата Митчелл от бабушки Али унаследовала умение ярко и образно рассказывать о сером и обыденном

    Дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут попробовала свои силы в новом выпуске второго сезона «Рассмеши комика. Дети».

    11-летняя Злата Митчелл произвела фурор на проекте остроумными шутками о маминой работе, передает пресс-служба 1+1.

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    «Я учусь в обычной киевской школе. Как и все дети, иногда бываю непослушной. Но и тогда, мою маму в школу не вызывают. Оно им надо?!», «Если я сегодня выиграю деньги, мама сказала, чтобы вы их сбросили на карту, потому что эту грязь мне в руки брать нельзя», - шутила Злата на сцене проекта.

    Отметим, за кулисами участницу поддерживала бабушка. По словам Ольги Фреймут, именно от бабушки Али дочь унаследовала умение ярко и образно рассказывать о сером и обыденном.

    Сама телеведущая, по словам дочери, находилась в это время на съемках. Напомним, даже во время третьей беременности Ольга продолжает активную работу над проектом «На ножах-2».

    В комментарии «КП в Украине» ведущая призналась, что очень важно развивать у ребёнка чувство юмора.

    «Если ребенка не научить смотреть на проблему с юмором, может произойти надлом и развиться комплексы в будущем. Уметь смеяться над собой прежде, чем это сделают другие, - вот правило, которым я «вооружила» дочь», - считает Ольга Фреймут.

    Удастся ли Злате рассмешить Владимира Зеленского и Евгения Кошевого, смотрите в новом выпуске второго сезона «Рассмеши комика. Дети» 24 марта.

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    Дочь Фреймут впечатлила ведущих юмористического шоу
    Дочь Фреймут впечатлила ведущих юмористического шоу
    Дочь Фреймут впечатлила ведущих юмористического шоу
    Дочь Фреймут впечатлила ведущих юмористического шоу
    Фото: пресс-служба 1+1

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