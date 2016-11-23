Дочь Курта Кобейна и Кортни Лав в рекламной кампании Marc Jacobs
- Сьогодні, 15:31
-
Розсилка
Вслед за Пэрис Джексон, Уиллоу Смит и Лили-Роуз Депп, fashion-дебют состоялся еще у одного звездного отпрыска - дочери Курта Кобейна и Кортни Лав Фрэнсис.
Девушка стала лицом весенней кампании Marc Jacobs: одним из кадров, сделанных известным фотографом Дэвидом Симсом, дизайнер поделился накануне в своем Instagram. Марк Джейкобс сопроводил черно-белое фото сентиментальной записью:
«Я познакомился с Фрэнсис Бин, когда ей было 2 года: мы обедали вместе с ее мамой и Анной Суи в Bar Six в Нью-Йорке. Я всегда хотел поработать с ней». В своей речи дизайнер подчеркнул, что его всегда восхищали красота и индивидуальность девушки, а также ее внутренняя сила — вероятно, доставшаяся в наследство от свободолюбивых родителей.
Однако, 24-летняя Фрэнсис, уже попробовавшая себя в качестве музыканта и вокалистки, призналась, что карьера фотомодели ее не прельщает, а для Marc Jacobs она сделала исключение: «Я бы этого не сделала, если бы не Марк. Я не участвую в проекте, если не считаю его действительно крутым, и не подписываюсь под тем, во что на самом деле не верю». Что же такого придумал король гранжа, чтобы заставить дочь рок-кумиров выйти из зоны комфорта? Скоро увидим!
Кстати, сама Фрэнсис Бин поделилась в своем Инстаграм-аккаунте фото с бэкстейджа.
Джерело: graziamagazine.ru