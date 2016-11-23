Дочь Курта Кобейна и Кортни Лав в рекламной кампании Marc Jacobs

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Вслед за Пэрис Джексон, Уиллоу Смит и Лили-Роуз Депп, fashion-дебют состоялся еще у одного звездного отпрыска - дочери Курта Кобейна и Кортни Лав Фрэнсис.

Девушка стала лицом весенней кампании Marc Jacobs: одним из кадров, сделанных известным фотографом Дэвидом Симсом, дизайнер поделился накануне в своем Instagram. Марк Джейкобс сопроводил черно-белое фото сентиментальной записью:

«Я познакомился с Фрэнсис Бин, когда ей было 2 года: мы обедали вместе с ее мамой и Анной Суи в Bar Six в Нью-Йорке. Я всегда хотел поработать с ней». В своей речи дизайнер подчеркнул, что его всегда восхищали красота и индивидуальность девушки, а также ее внутренняя сила — вероятно, доставшаяся в наследство от свободолюбивых родителей.

Однако, 24-летняя Фрэнсис, уже попробовавшая себя в качестве музыканта и вокалистки, призналась, что карьера фотомодели ее не прельщает, а для Marc Jacobs она сделала исключение: «Я бы этого не сделала, если бы не Марк. Я не участвую в проекте, если не считаю его действительно крутым, и не подписываюсь под тем, во что на самом деле не верю». Что же такого придумал король гранжа, чтобы заставить дочь рок-кумиров выйти из зоны комфорта? Скоро увидим!

Кстати, сама Фрэнсис Бин поделилась в своем Инстаграм-аккаунте фото с бэкстейджа.

@marcjacobs a view behind the curtain Фото опубликовано Frances Bean Cobain (@space_witch666) Янв 25 2017 в 11:28 PST

Джерело: graziamagazine.ru