Дочь Майкла Джексона: Папа знал, что его убьют



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как известно, суд Лос-Анджелеса в ноябре 2011 года вынес следующий вердикт: в смерти Майкла Джексона виноват врач Конрад Мюррей, сделавший легендарному музыканту фатальную инъекцию пропофола.

Иными словами, непреднамеренное убийство, однако, как и ко многим другим трагическим кончинам знаменитостей, к этой темной истории у публики осталось много вопросов.

С тех пор прошло почти 8 лет, и кажется, даже самые ярые фанаты перестали ворошить прошлое, но неожиданно свою позицию выразила молчавшая до сих пор дочь поп-короля Пэрис Джексон.

В интервью журналу Rolling Stone юная актриса и модель заявила, что ее отец был убит умышленно, и что, более того, он знал о готовящемся покушении на его жизнь. Ее признание звучит шокирующе:

«Они убьют меня», — сказал он мне однажды. Я знаю, что это звучит как теория заговора и все такое, но все настоящие поклонники и члены семьи уверены, что убийство было спланировано». Пэрис согласна с приговором властей, но считает, что на самом деле за преступлением стоял кто-то другой. И судя по ее словам, собирается искать виновных. Впрочем, свои дальнейшие планы по раскрытию убийства отца девушка поведать отказалась. Когда Майкл Джексон скончался в 2009 году, Пэрис было всего 11 лет. И надо сказать, после смерти отца жизнь девочки пришла скверный оборот: дочь легенды Америки неоднократно боролась с депрессией, принимала наркотики и несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Кроме того, мисс Джексон впервые призналась, что была подвергнута сексуальному насилию в возрасте 14 лет. Всеми этими душераздирающими воспоминаниями 18-летняя девушка поделилась в интервью. «Я ненавидела себя, думала, что больше недостойна жить», — рассказала актриса. Впрочем, сейчас Пэрис Джексон в полном порядке: пройдя лечение, она стала абсолютно другим человеком, активно взялась за модельную карьеру и теперь все чаще появляется на публике. И мы уверены, что она еще громко заявит о себе.

Джерело: graziamagazine.ru