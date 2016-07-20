Дочь Майкла Джексона Пэрис: Я была принцессой для моего отца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эйфелева башня, Париж и Пэрис: продюссеры, снявшие дочь поп-короля для нового журнала Harper's Bazaar, определенно любят ассоциации.

Пэрис Джексон, очень похожая на Мадонну в молодости, шлет привет из 80-х со страниц апрельского номера: каждый образ вдохновлен стилем главной поп-певицы современности.

А кроме того, не так давно Мадонна призналась, что почти за десять лет до рождения Пэрис у нее был краткосрочный роман с Джексоном.

Пэрис не только позирует в разлетающихся юбках и джинсах с высокой талией, но и делится своими мыслями и воспоминаниями об отце. «Я росла с отцом и двумя братьями. Но любимым ребенком была именно я, потому что я — единственная дочь. Я была принцессой и совершенством в глазах моего отца», рассказывает 18-летняя модель.

Когда Майкл скончался, Пэрис было всего 11 лет, и очень долго ее имя не появлялось в СМИ. Однако за последний год количество упоминаний звездной наследницы в Сети сильно возросло. Хотя многим кажется, что уже взрослая девушка ведет себя как взбалмошный подросток из-за ее эпатажные образов и неожиданных заявлений. 1 з 6 на весь екран згорнути

Джерело: graziamagazine.ru