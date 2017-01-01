Дочь Майкла Джексона стала лицом Calvin Klein

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Пэрис Джексон, дочь короля поп-музыки Майкла Джексона, продолжает покорять модную индустрию.

Стало известно, что 19-летняя Пэрис стала новым лицом бренда Calvin Klein. В наряде от Calvin Klein By Appointment девушка появилась на Met Gala 2017.

Источник сообщает, что Джексон подписала контракт с Calvin Klein и вскоре будет представлять бренд в рекламных кампаниях и на красных ковровых дорожках. Стоимость контракта оценивается в семизначную сумму. В начале года она заключила контракт с крупным модельным агентством IMG Models, и, видимо, это сотрудничество уже приносит неплохие плоды. Пэрис также получила первую работу в большом кино – вскоре ее можно будет увидеть вместе с Амандой Сейфрид и Шарлиз Терон в комедийном триллере, название которого держится в секрете.