Дочь Обамы застукали в компании неизвестного парня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Молодые люди неспешно шли по Манхэттену

И днем и ночью папарацци следят за самостоятельной жизнью старшей дочери Барака Обамы в Нью-Йорке. Если днем они могут рассчитывать лишь на фотографии 18-летней девушки у дверей продюсерской компании Харви Вайнштейна The Weinstein Company, где она проходит стажировку, то вечер способен подарить репортерам более разнообразные снимки.

Так, конец минувшего дня Малия провела в компании незнакомого юноши, одетого в длинное пальто и вязаную шапку. Молодые люди неспешно шли по Манхэттену рядом друг с другом и просто разговаривали в течение часа. По их улыбкам можно было догадаться, что они отлично проводят время.

Малия была одета в удобные вещи, в которых обычно приходит на работу, в джинсы, кеды и куртку. Напомним, девушка после окончания школы захотела взять годовой перерыв в академических занятиях и посвятить время практике. Сейчас дочь Барака и Мишель трудится в отделе производства, где отбирает сценарии, которые затем поступят в разработку.





Джерело: Spletnik