Дочь первой леди Франции выступила против сексизма в отношении ее матери

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Жена президента старше его на 25 лет

Младшая дочь новой первой леди Франции, 64-летней Брижит Макрон, выступила в защиту матери: 32-летняя юрист Тиффани Озьер осудила мизогинию и проявления сексизма, с которыми теперь ее мать сталкивается ежедневно — из-за того, что старше мужа, новоизбранного президента Эммануэля Макрона, почти на 25 лет.

Все комментарии о «неравном» браке пары Тиффани считает недопустимыми:

«На мой взгляд, мы просто не можем игнорировать подобные высказывания. Я даже не хочу обращать внимание на людей, которые продвигают эти идеи, потому что считаю, что такое поведение и такие высказывания — это просто немыслимо во Франции в 21 веке. Ничего подобного никогда бы не сказали в адрес мужчины-политика или мужчины, сопровождающего женщину-политика. Так что это просто зависть и ревность, и это неприемлемо», — заявила дочь Брижит в интервью телеканалу BFMTV накануне инаугурации Макрона.

Дочь Брижит Макрон Тиффани Озьер с мужем

«В провинции, в отличие от столицы, я постоянно встречаю людей, которые восхищаются работой мамы, тем, как она поддерживает мужа и как вовлечена в процесс. Если люди больше ничего не умеют делать, как критиковать» — пусть критикуют, — подытожила Тиффани.

Ранее с похожими речами уже выступал муж Брижит, который заявил, что никогда бы не стал президентом, если бы не помощь любимой женщины. Однако нападки на «нестандартную» первую леди продолжаются: многим сложно поверить в историю любви учительницы и ученика, который добивался ее долгие годы.



Джерело: Spletnik