Дочь Пугачевой и Галкина удивила родителей новым образом

Когда твою маму называют «Примадонной российской эстрады», стоит ли удивляться тому, что однажды в тебе проснутся «королевские» гены?

Но Алла Пугачева искренне удивилась, когда увидела их с Максимом Галкиным дочь Лизу в образе королевы, который она сама себе создала.

«От Лизаветы я такого не ожидала», - написала в Instagram Пугачева, опубликовав забавное видео, на котором Лиза позирует, будучи украшенной короной, ярким платком, кольцами, серьгами и бусами. «Я королева!» - гордо заявила Лиза, рассмешив и маму, и няню.