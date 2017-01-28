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    Шоу-біз

    Дочь Пугачевой и Галкина удивила родителей новым образом

    • Сьогодні, 08:34
    • Розсилка

    Когда твою маму называют «Примадонной российской эстрады», стоит ли удивляться тому, что однажды в тебе проснутся «королевские» гены?

     Но Алла Пугачева искренне удивилась, когда увидела их с Максимом Галкиным дочь Лизу в образе королевы, который она сама себе создала.

    «От Лизаветы я такого не ожидала»,- написала в Instagram Пугачева, опубликовав забавное видео, на котором Лиза позирует, будучи украшенной короной, ярким платком, кольцами, серьгами и бусами. «Я королева!» - гордо заявила Лиза, рассмешив и маму, и няню.

    От Лизаветы я такого не ожидала.

    Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

    Джерело: Hello!

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