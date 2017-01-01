Дочь Трампа поссорилась со своими новыми соседями

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Одна из женщин, живущих неподалеку от Иванки и Джареда, описывает ситуацию так: «Беспорядок творится со дня их въезда»

Об Иванке Трамп говорит весь мир: одна половина поет дочери президента США дифирамбы, а другая, наоборот, сыпет критикой. Новые соседи семьи дочери президента США в Вашингтоне явно относятся ко второму лагерю. По сообщениям западной прессы, соседи Иванки и ее мужа Джареда Кушнера в элитном районе столицы США крайне недовольны жизнью рядом со звездным семейством.

Что же послужило причиной открытой неприязни? Утверждается, что семья Трампов заняла большую часть парковки, безалаберно относится к вывозу мусора (мешки лежат на обочине по несколько дней), к тому же соседи Иванки недовольны постоянным присутствием охраны.

Одна из женщин, живущих неподалеку от Иванки и Джареда, описывает ситуацию так: «Беспорядок творится со дня их въезда».

Сложившуюся ситуацию прокомментировала пресс-секретарь секретной службы США, которая заявила, что представители ведомства уже встретились с недовольными соседями для разговора.

Сама же Иванка ранее заявила, что переезд в Вашингтон вызывает у нее лишь положительные эмоции, а новые соседи приняли ее семью с радостью.

Джерело: Spletnik