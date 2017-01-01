Дочь Владимира Кличко говорит на двух языках
- Сьогодні, 16:49
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Гражданская жена украинского боксера Владимира Кличко актриса Хайден Панеттьери рассказала о взрослении их совместной дочери Кайи Евдокии.
На популярном американском ток-шоу актриса показала совместное фото с дочкой и видео, где 2-летняя Евдокия уже катается на лыжах.
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Кроме того Хайден рассказала, что дочь уже хорошо разговаривает и на английском и русском языках. Немного говорит по-русски и Панеттьери.
Итак, получается, что с отцом маленькая дочь проводит больше времени, потому что актриса жалуется, что по-английски Кайя Евдокия говорит с русским акцентом.
Джерело: 24 канал