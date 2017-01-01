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    Дочь Владимира Кличко говорит на двух языках

    • Сьогодні, 16:49
    • Розсилка

    Гражданская жена украинского боксера Владимира Кличко актриса Хайден Панеттьери рассказала о взрослении их совместной дочери Кайи Евдокии.

    На популярном американском ток-шоу актриса показала совместное фото с дочкой и видео, где 2-летняя Евдокия уже катается на лыжах.

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    Кроме того Хайден рассказала, что дочь уже хорошо разговаривает и на английском и русском языках. Немного говорит по-русски и Панеттьери.

    Итак, получается, что с отцом маленькая дочь проводит больше времени, потому что актриса жалуется, что по-английски Кайя Евдокия говорит с русским акцентом.

    Джерело: 24 канал

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