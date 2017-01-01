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    Шоу-біз

    Дочь влиятельного банкира выступила на юбилейном концерте Руслана Квинты

    • Сьогодні, 17:45
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    Дарья Пышная&nbsp;
    Дарья Пышная 

    Дарья Пышная спела одну из русскоязычных песен маэстро

    Дочка главы правления государственного Ощадбанка Андрея Пышного Дарья выступила на концерте-бенефисе  украинского композитора Руслана Квинты.

    Девочка спела одну из русскоязычных песен композитора.

    «Наиболее острые, настоящие, честные эмоции в жизни - это наши дети. Кто-то говорит: «Она пела так, как никогда». Другие: «Она пела супер - как всегда». А мне важно, что она пела! Пела - и этого достаточно, чтобы быть счастливым, сентиментальным отцом. Извините за пафос, но это чистая правда», - написал на своей странице в Facebook Пышный.

    Напомним, что в 2015 году Дарья Пышная заняла третье место на престижном международном музыкальном конкурсе «Славянский базар» в Витебске. Тогда свой гонорар девочка передала в помощь детям из Марьинки.

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