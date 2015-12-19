Дом основателя Facebook заговорит голосом Моргана Фримана

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Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook, позаимствовал идею из фильма «Железный человек» и разрабатывает для своего дома собственного «Джарвиса» - искусственный интеллект, который будет управлять светом, музыкой, температурой, безопасностью и другими системами.

«Джарвис» Марка Цукерберга заговорит голосом знаменитого голливудского актера Моргана Фримана, знакомого зрителям по роли Люциуса в трилогии о Бэтмене «Темный рыцарь».

Когда стало известно, что Цукерберг разрабатывает собственную версию «Джарвиса», озвучить ИИ предложил Роберт Дауни-младший – исполнитель роли Железного человека в киновселенной Marvel. Правда, актер заявил об одном условии: оплатить услуги записи должен был Пол Беттани, который, собственно, и является «голосом» Джарвиса в фильмах Marvel. Сам Дауни-младший обещал направить эти деньги на благотворительность.

Впрочем, сам Марк Цукерберг решил пойти иным путем – он предложил пользователям Facebook проголосовать, кто должен озвучить Джарвиса, и большинство выбрало Моргана Фримана, который, к счастью, на предложение основателя Facebook в итоге согласился (правда, неизвестно, какую сумму Цукерберг заплатит Фриману за «озвучку» своего ИИ).





Джерело: popcornnews