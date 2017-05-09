Дома или на улице: где бесплатно посмотреть «Евровидение-2017»?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не достался билет на «Евровидение-2017»? Сломался телевизор? Мы расскажем, где можно посмотреть его бесплатно.

9 мая в 22.00 в Международном выставочном центре начнется первый полуфинал «Евровидения-2017». Если вы не успели купить билет на шоу, то можно посмотреть его по ТВ.

1. Первый полуфинал будут транслировать телеканал UA Перший. Начало трансляции в 22.00. Если хотите посмотреть на закулисье, послушать интервью с участниками и организаторами, тогда включайте телевизор в 21.30.

2. Прямая трансляция будет доступна на сайте телеканала СТБ .

3. Ну а если интернет «пропал», а телевизор сломался, то вам прямая дорога в фан-зону. Там можно будет посмотреть шоу на больших экранах.

Официальная фан-зона располагается на Крещатике. Также есть локации с экранами на Софиевской, Контрактовой, Почтовой и Троицкой площадях и на территории Киевской крепости.