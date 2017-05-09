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    Дома или на улице: где бесплатно посмотреть «Евровидение-2017»?

    • Сьогодні, 20:32
    • Розсилка

    Не достался билет на «Евровидение-2017»? Сломался телевизор? Мы расскажем, где можно посмотреть его бесплатно.

    9 мая в 22.00 в Международном выставочном центре начнется первый полуфинал «Евровидения-2017». Если вы не успели купить билет на шоу, то можно посмотреть его по ТВ.

    1. Первый полуфинал будут транслировать телеканал UA Перший. Начало трансляции в 22.00. Если хотите посмотреть на закулисье, послушать интервью с участниками и организаторами, тогда включайте телевизор в 21.30. 

    2. Прямая трансляция будет доступна на сайте телеканала СТБ .

    3. Ну а если интернет «пропал», а телевизор сломался, то вам прямая дорога в фан-зону. Там можно будет посмотреть шоу на больших экранах.

    Официальная фан-зона располагается на Крещатике. Также есть локации с экранами на Софиевской, Контрактовой, Почтовой и Троицкой площадях и на территории Киевской крепости. 

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