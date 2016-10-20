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    Шоу-біз

    Дональд Трамп готовится стать дедушкой в девятый раз

    • Сьогодні, 09:32
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    Совсем скоро американский президент станет дедушкой уже в девятый раз: средний сын Дональда Эрик сделал заявление.

     33-летний бизнесмен и его жена Лара Трамп ожидают своего первенца уже в сентябре этого года. Эрик рассказал, что они узнали о прибавлении 6 января, в день его рождения. Лара, у которой начался второй триместр беременности, говорит, что чувствует себя хорошо, хотя первые два месяца нельзя было назвать легкими.

    Я была истощена, — говорит бывшая телепродюссер. — Это меня удивило, потому что обычно я очень активный человек. Но сейчас я чувствую себя намного лучше.

    On behalf of our entire family, we would truly be honored to have your vote! Let's #MakeAmericaGreatAgain! #EarlyVote

    Публикация от Eric F. Trump (@erictrump)

    Пара уже раскрыла пол будущего младенца: у президента родится внук. Однако, имя для сына родители пока не придумали. Эрик шутит, что сначала им нравилось имя «Чарли», но потом они решили назвать так собаку, поэтому поиск продолжается.

    Джерело: graziamagazine.ru

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