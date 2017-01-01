Дональд Трамп о Мадонне: Она навредила сама себе
- Сьогодні, 16:34
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Президент США не собирается долго церемониться с неугодными ему звездами
Новоизбранный президент Америки Дональд Трамп, против которого протестует много знаменитостей, и не думает спускать им это с рук.
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«Честно говоря, она отвратительная. Я думаю, что она очень навредила себе. И я думаю, что она навредила всему этому делу. Думаю, то, что она сказала, было позорно для нашей страны», - резюмировал американский президент.
Джерело: ТСН