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    Дональд Трамп закрывает свое модельное агентство

    • Сьогодні, 16:58
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    Да, такой бизнес у него тоже есть

    Вы знали, что у нынешнего президента США Дональда Трампа было модельное агентство?

    И теперь Trump Models выходит из бизнеса, пишет журнал Elle.

    «Организация Trump приняла решение о выходе из модельной индустрии, -  - сказала Коринна Николя, президент Trump Models. По ее словам, после продажи организации «Мисс Вселенная», компания Дональда Трампа решила сосредоточиться на своем основном бизнесе в сфере недвижимости, гольфа и гостиничного бизнеса. 


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