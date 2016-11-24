Дональд Трамп закрывает свое модельное агентство

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Да, такой бизнес у него тоже есть

Вы знали, что у нынешнего президента США Дональда Трампа было модельное агентство?

И теперь Trump Models выходит из бизнеса, пишет журнал Elle.

«Организация Trump приняла решение о выходе из модельной индустрии, - - сказала Коринна Николя, президент Trump Models. По ее словам, после продажи организации «Мисс Вселенная», компания Дональда Трампа решила сосредоточиться на своем основном бизнесе в сфере недвижимости, гольфа и гостиничного бизнеса.



