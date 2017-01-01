Допрыгалась: российскую певицу внесли в список «Миротворца» из-за концертов в оккупированном Крыму

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Скандальная певица Нюша

Нюша несколько раз выступала на территории аннексированного полуострова

Российская исполнительница Нюша попала в список сайта «Миротворец» из-за гастролей на территории оккупированного Крыма.

Как отмечается на сайте ресурса, Нюша, она же Анна Шурочкина, неоднократно выступала на территории аннексированного полуострова.

«Неоднократное незаконное пересечение государственной границы Украины (АР Крым) июль 2016, апрель 2017. Открытая публичная поддержка агрессии России против Украины и аннексии Крыма», - сказано в сообщении.

К слову, в сети есть видео с ее недавнего концерта в Симферополе 18 апреля.

В ближайшее время концертов в Украине у Нюши не запланировано.

Отметим, что 21 апреля российская певица Ирина Аллегрова была внесена в список сайта «Миротворец» также из-за выступления в Крыму. Россиянка посещала Ялту и планирует гастроли в апреле этого года.