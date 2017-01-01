Дориан Грей по-украински: Алексеев презентовал новый клип

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Живописные пейзажи видео снимали в солнечной Калифорнии

Вдохновившись произведением британского писателя и философа Оскара Уайльда, украинский режиссер Алан Бадоев создал завораживающий клип для Alekseev. Четвертая совместная видео-работа клипмейкера и молодого дарования украинской сцены передает историю вечно молодого Дориана Грея. Как и его литературному прототипу, герою удается с годами оставаться таким же прекрасным собой, но финал клипа, авторства Бадоева, отличается от классического произведения.

Живописные пейзажи видео снимали в солнечной Калифорнии. Главную героиню клипа сыграла американская актриса Yolanda Thein.

«Сначала мы оказались в большом деревянном доме на холме, откуда открывался неземной вид. Оказалось, что хозяин этого дома построил его своими руками. Спустя 9 часов мы переехали к следующему месту съемки. Океан... Впервые в жизни оказался у его берегов. Замерев, наслаждался его величественным спокойствием», – рассказал Alekseev.

Съемка видео в Америке запомнилась артисту не только первой встречей с океаном. Также ему удалось увидеться со своим кумиром в музыке – фронтменом легендарной группы RHCP Энтони Кидисом: «Нам оставался последний дубль в тот момент, когда я заметил гениального артиста Энтони Кидиса на пробежке со своей собакой. Прямо возле нашей съемки. Я и мечтать не мог, что когда-нибудь увижу этого человека так близко». Никита добавил, что так и не решился подойти к Кидису и теперь мечтает вернуться на побережье, чтобы исправить свою ошибку.

Песня «Чувствую душой» входит в дебютный альбом Alekseev под названием «Пьяное солнце». Уже 18 мая в Киеве состоится финальный концерт тура, который с аншлагами прошел по городам Украины. Концерт состоится в день рождения Никиты Алексеева.