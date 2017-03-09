Дорн посвятил новый клип проституткам

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Музыкант сообщил, что посвятил новый клип девушкам легкого поведения

Иван Дорн выпустил новый клип на трек Collaba, который войдет в его новый альбом.

Музыкант сообщил, что посвятил новый клип девушкам легкого поведения.

«Collaba» — это ода проституткам. Я воспеваю их! Я хочу говорить об их независимости, смелости, отсутствии любви и бесконечном риске», — рассказал Your EDM музыкант.

Режиссеры видео Иван Дорн и Айсултан Сеитов. Айсултан Сеитов — 19-летний режиссер из Казахстана. В 2016 году его короткометражный фильм «Шакал» получил три номинации Hollywood Boulevard Film Festival: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая работа оператора».

Иван Дорн также опубликовал два документальных фильма о том, как шла работа над созданием сингла, как он работал над правильным произношением текста и кому посвящена песня.

Из этих двух фильмов становится ясно, что Иван Дорн провел несколько месяцев в Америке, чтобы сосредоточиться на музыке, записать альбом и подтянуть английский язык, чтобы самостоятельно писать тексты.

Джерело: Буквы