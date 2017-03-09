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    Дорн посвятил новый клип проституткам

    • Сьогодні, 10:50
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    Музыкант сообщил, что посвятил новый клип девушкам легкого поведения

    Иван Дорн выпустил новый клип на трек Collaba, который войдет в его новый альбом.

    Музыкант сообщил, что посвятил новый клип девушкам легкого поведения.

    «Collaba» — это ода проституткам. Я воспеваю их! Я хочу говорить об их независимости, смелости, отсутствии любви и бесконечном риске», — рассказал Your EDM музыкант.

    Режиссеры видео Иван Дорн и Айсултан Сеитов. Айсултан Сеитов — 19-летний режиссер из Казахстана. В 2016 году его короткометражный фильм «Шакал» получил три номинации Hollywood Boulevard Film Festival: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая работа оператора».

    Иван Дорн также опубликовал два документальных фильма о том, как шла работа над созданием сингла, как он работал над правильным произношением текста и кому посвящена песня.

    Из этих двух фильмов становится ясно, что Иван Дорн провел несколько месяцев в Америке, чтобы сосредоточиться на музыке, записать альбом и подтянуть английский язык, чтобы самостоятельно писать тексты.

     

    Джерело: Буквы

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