Дорого-богато: Меланию Трамп раскритиковали за кольцо с бриллиантом в 25 карат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мелании Трамп явно нужно поучиться скромности у своей падчерицы Иванки или хотя бы Кейт Миддлтон: если они стараются не афишировать свое состояние и пытаются быть ближе к народу, иногда надевая вещи демократичных марок, то супруга президента США, наоборот, не прочь похвастаться богатством.

На этот раз предметом спора стал официальный портрет первой леди. Во‑первых, пользователей Сети смутило чрезмерный фотошоп: по их мнению, лицо Мелании выглядит не естественным и похожа она на стюардессу.

Ну, а главным «камнем преткновения» стало кольцо Трамп, которое она надела для снимка. На руке первой леди красуется огромный бриллиант в 25 карат — представляете, размах? Между прочим, вес такого камня составляет почти пять граммов. Роскошное украшение Мелании преподнес Дональд Трамп еще три года назад на десятую годовщину их свадьбы, потратив на него почти $150 тысяч.

Казалось бы, кольцо было подарено еще задолго до того, как Трамп встал у руля, а Мелания стала первой леди, поэтому вопросов возникнуть не должно. Однако пользователи сочли это хвастовством и предложили Трамп продать украшение, а выручку отдать на благотворительность. Интересно, что ответит Мелания?

Джерело: graziamagazine.ru