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    Дождались: вышел новый сезон «Карточного домика»

    • Сьогодні, 10:53
    • Розсилка

    Авторы сериала обещают зрителям захватывающие интриги и новых персонажей

    Сервис Netflix выпустил пятый сезон политического сериала «Карточный домик» с Кевином Спейси и Робин Райт в главных ролях. На портале уже доступны все 13 новых эпизодов.

    Как сообщает Independent, в новую часть вернулись все ключевые актеры. Кроме того, есть знакомые лица, появление которых для зрителей может стать неожиданным. Обозреватель газеты отмечает, что новые серии получились интересными и захватывающими.

    В день релиза создатели опубликовали финальный тизер под слоганом «Встречайте нового папочку», сообщивший о Netflix-стриминге сериала.

    «Как вы видите, отцы-основатели такого не планировали. А я - да. Познакомьтесь со своим новым папочкой», — говорит в видеозаписи главный герой Фрэнк Андервуд, которого играет Кевин Спейси.

    Добавим, что Hollywood Reporter подготовил рекомендации о том, как следует знакомиться с пятым сезоном. Издание советует сразу посмотреть первые три серии, а затем смотреть по одному-двум эпизодам в день.

    Кроме этого, Spotify создал плейлисты с музыкой, которую главные герои сериала Фрэнк и Клэр слушают во время пробежек.

    «Карточный домик» - американский телесериал 2013 года в жанре политической драмы. Действие сериала происходит в Вашингтоне (США). Сериал рассказывает о том, как конгрессмен США Фрэнк Андервуд прокладывает путь к должности президента США — и в итоге оказывается в кресле главы государства.

     

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