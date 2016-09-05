Дуэйн Джонсон вернется в «Форсаж-9», несмотря на ссору с Вином Дизелем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пока «Форсаж-8» бьет все новые рекорды в прокате, зарабатывая сотни миллионов долларов, продюсеры франшизы уже начинают работы над следующей, девятой, частью. И в сети, соответственно, появляются первые слухи о будущем фильме.

Так, стало известно, что в «Форсаж-9» все-таки вернется Дуэйн Джонсон, ссора которого с Вином Дизелем на съемках восьмой главы франшизы активно обсуждалась еще до премьеры.

Информация о том, что Дуэйн Джонсон и Вин Дизель сумели-таки «зарыть топор войны», прийти к взаимопониманию и помириться, вполне ожидаема – никто не будет рисковать из-за конфликта будущим франшизы, которая суммарно заработала в прокате уже несколько миллиардов долларов.

Наряду с Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном, в «Форсаж-9» уже точно вернутся еще как минимум два звездных участника каста – Джейсон Стэтхэм (который намекнул, что в девятой части зрителей познакомят с отцом его героя) и Шарлиз Терон («лазейку» для возвращения героини которой заранее подготовили сценаристы «Форсажа-8»).