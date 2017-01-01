Джамала и Бекир снялись в нежной свадебной фотосессии во время медового месяца

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Счастливые супруги позировали фотокамерам в Риме

Победительница «Евровидения-2016» и тренер проекта «Голос країни-7» Джамала в конце апреля вышла замуж и сразу после свадьбы поехала с мужем в романтическое путешествие в Италию.

Во время медового месяца супруги снялись в чувственной фотосессии для Elle.ua.

Джамала и Бекир Сулейманов обнимались и не скрывали чувств перед объективом фотокамеры. Певица позировала в белом платье, похожем на свадебное, и кедах.

А ее муж примерил дизайнерский стильный костюм.

К слову, звезда поделилась мыслями относительно свадебного наряда. Свое платье певица получила без единой примерки.

«Нет идеальных платьев. Я бы советовала невестам не смотреть на тренды и выбирать его для себя, а не для публики. Если в моде мини и прямой крой, еще не означает, что вам это подходит. Я смотрела журналы, но это были не мои фасоны, ткани, фактуры. Поняла, что хочу сама придумать свое платье. Нашла референс, описала идею и отправила все Бичолле (Тетрадзе, дизайнер), а он долго искал нужное кружево по всему миру, высылал мне кусочки», - вспомнила она.

Напомним, после свадьбы Джамала не взяла фамилию мужа. Артистка рассказала о собственном замужестве и во время феерического выступления в первом полуфинале «Евровидения-2017».

Джерело: ТСН