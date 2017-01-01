Джамала не будет открывать «Евровидение-2017»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня стало известно, что победительница «Евровидение-2016» Джамала не будет открывать конкурс.

По словам PR-директора певицы, это не ее решение.

«Конечно же, это не решение Джамалы. Действительно долгое время с тогдашним шоу-продюсером «Евровидения» Стюартом Барлоу обсуждался номер-открытие в исполнении Джамалы. Но где-то в конце марта его сместили с должности, наняли нового шоу-продюсера, после чего нам сообщили, что Джамала будет не открывать, а закрывать первый полуфинал», - рассказал Денис Козловский изданию КП.

«Накануне из пресс-релиза Монатика мы узнали, что открывать шоу будет он с английской версией трека «Кружит» (Spinning). А где-то в районе 21.30 (за сутки до прямого эфира. – Авт.) нам сообщили, что из двух песен, которые Джамала исполняет на первом полуфинале, нужно выбрать - какую мы показываем в ТВ-шоу, а какую во время рекламной паузы. Как вы понимаете, в Украине и во всех странах, где есть рекламная пауза, одну песню Джамалы по ТВ не покажут.

Почему так произошло, нам, к сожалению, неизвестно. Этот вопрос нужно задавать новому шоу-продюсеру и руководителю НТКУ», - отметил Козловский.

Напомним, что это не первый неприятный сюрприз, который преподнесли Джамале на «Евровидении-2017» - певицу не пустили на красную дорожку. После чего, продюсер победительницы «Евровидения-2016» Игорь Тарнапольский раскритиковал организацию церемонии открытия конкурса в Киеве.

Отметим, что первый полуфинал состоится сегодня в 22.00.