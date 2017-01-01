Джамала показа фото бабушек, которым посвятила песню «1944»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На одном из снимков Джамала запечатлена вместе со старшей сестрой Эвелиной и бабушкой Эдие

Сегодня,18 мая, в Украине чтят память крымских татар, которых депортировали в 1944 году. В связи с этим событием украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала на своей соцстраничке опубликовала фото бабушки и прабабушки, которых тогда депортировали.

На одном из снимков Джамала запечатлена вместе со старшей сестрой Эвелиной и бабушкой Эдие, а на другом фото изображена прабабушка певицы Назыл-хан.

«Две женщины рода Джемалятдиновых (фамилия происходит от имени моего прадеда Джемалятдина) – очень смелые и сильные. Прабабушка Назыл-хан, бабушка Эдие. Невероятные женщины, которые видели смерть, голод, теряли близких, много работали, вырастили и достойно воспитали детей. Помню о вашей боли. Люблю вас вечно! Вечная память моему дедушке и всем погибшим! Помним о трагедии 18 мая 1944 года», – написала в Сети Джамала.