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    Шоу-біз

    Джамала показа фото бабушек, которым посвятила песню «1944»

    • Сьогодні, 15:17
    • Розсилка

    На одном из снимков Джамала запечатлена вместе со старшей сестрой Эвелиной и бабушкой Эдие

    Сегодня,18 мая, в Украине чтят память крымских татар, которых депортировали в 1944 году. В связи с этим событием украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала на своей соцстраничке опубликовала фото бабушки и прабабушки, которых тогда депортировали. 

    На одном из снимков Джамала запечатлена вместе со старшей сестрой Эвелиной и бабушкой Эдие, а на другом фото изображена прабабушка певицы Назыл-хан.

    «Две женщины рода Джемалятдиновых (фамилия происходит от имени моего прадеда Джемалятдина) – очень смелые и сильные. Прабабушка Назыл-хан, бабушка Эдие. Невероятные женщины, которые видели смерть, голод, теряли близких, много работали, вырастили и достойно воспитали детей. Помню о вашей боли. Люблю вас вечно! Вечная память моему дедушке и всем погибшим! Помним о трагедии 18 мая 1944 года», – написала в Сети Джамала.

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    Джамала показа фото бабушек, которым посвятила песню «1944»
    Джамала показа фото бабушек, которым посвятила песню «1944»
    Джамала показа фото бабушек, которым посвятила песню «1944»
    Джамала показа фото бабушек, которым посвятила песню «1944»

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