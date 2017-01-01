Джамала показала, как выглядит по утрам
- Сьогодні, 12:38
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Розсилка
Украинская певица Джамала уехала на отдых в Португалию, но не забывает радовать своих поклонников в соцсети новыми фотографиями.
Сегодня певица опубликовала фотографию, на которой позирует в костюме пастельных тонов с вышитым цветком на груди.
Как оказалось, костюм, который продемонстрировала певица, это подарок солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой.
Не так давно Дорофеева презентовала собственный модный бренд Its_my_dodо и занялась выпуском костюмов, чокеров и свитшотов.
Также, победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Джамала поделилась фотографиями с отдыха в Португалии.