Джамала показала, как выглядит по утрам

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Украинская певица Джамала уехала на отдых в Португалию, но не забывает радовать своих поклонников в соцсети новыми фотографиями.

Сегодня певица опубликовала фотографию, на которой позирует в костюме пастельных тонов с вышитым цветком на груди.

Как оказалось, костюм, который продемонстрировала певица, это подарок солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой.

Не так давно Дорофеева презентовала собственный модный бренд Its_my_dodо и занялась выпуском костюмов, чокеров и свитшотов.

Также, победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Джамала поделилась фотографиями с отдыха в Португалии.