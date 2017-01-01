  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Джамала показала, как выглядит по утрам

    • Сьогодні, 12:38
    • Розсилка

    Украинская певица Джамала уехала на отдых в Португалию, но не забывает радовать своих поклонников в соцсети новыми фотографиями.

    Сегодня певица опубликовала фотографию, на которой позирует в костюме пастельных тонов с вышитым цветком на груди.

    Как оказалось, костюм, который продемонстрировала певица, это подарок солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой.

    Не так давно Дорофеева презентовала собственный модный бренд Its_my_dodо и занялась выпуском костюмов, чокеров и свитшотов. 

    -10_04
    Также, победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Джамала поделилась фотографиями с отдыха в Португалии. 

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Джамала показала, как выглядит по утрам
    Джамала показала, как выглядит по утрам
    Джамала показала, как выглядит по утрам
    Джамала показала, как выглядит по утрам
    Джамала показала, как выглядит по утрам
    Джамала показала, как выглядит по утрам
    Джамала показала, как выглядит по утрам
    Джамала показала, как выглядит по утрам

    Джамала
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ