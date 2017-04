Джамала презентует новый сингл во время гранд-финала «Евровидения»

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для исполнения композиции Джамала планирует привлечь участников своей команды телевизионного шоу «Голос країни»

Украинская певица Джамала в рамках «Евровидения – 2017» выступит дважды - в первом полуфинале 9 мая и гранд-финале 13 мая. Во время первого полуфинала Джамала исполнит композицию «Заманили» и представит симфоническую версию песни 1944, а во время гранд-финала состоится мировая премьера ее нового сингла I Believe in U.

С песней «1944» Джамала победила на международном песенном конкурсе «Евровидение-2016». На данный момент ее исполнение на полуфинале и финале суммарно набрало в YouTube более 26 миллионов просмотров, а официальный видеоклип «1944» посмотрели почти два миллиона раз. Одноименный альбом певицы вышел в Европе и США летом 2016-го на крупнейшем в мире рекорд-лейбле Universal Music Group. В первом полуфинале Евровидения Джамала исполнит симфоническую версию 1944, созданную специально для этого шоу.

Композиция «Заманили» была написана Джамалой совместно с этно-хаос группой «ДахаБраха» и вышла в свет в конце октября 2016-го года. Песня была удостоена музыкальной премии YUNA-2017 в номинации «Лучший дуэт».

Главной премьерой предстоящего Евровидения станет презентация нового сингла Джамалы «I Believe in U». Для исполнения композиции Джамала планирует привлечь участников своей команды телевизионного шоу «Голос країни» на «1+1» Анну Куксу, Наиле Ибраимову и Кеми Оке. Как сообщалось ранее, две недели назад в Португалии состоялись съемки видеоклипа на «I Believe in U». Режиссером выступил Игорь Стеколенко. Съемки видео заняли три дня и проходили в Лиссабоне, городе Синтра и провинции Алентежу. Релиз нового сингла и премьера видеоклипа запланированы на середину мая.