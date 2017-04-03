Джамала сняла новый клип в Португалии

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Сюжет нового видео пока неизвестен

Джамала завершила съемки нового клипа в Португалии. Об этом народная певица Украины написала на своих страницах в Facebook и Instagram.

Победительница международного конкурса «Евровидение-2016» Джамала опубликовала фото на своих страничках в социальных сетях Facebook и Instagram.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) Апр 4 2017 в 11:25 PDT

На фотографиях певица находится в солнечной и зеленой Португалии, но не на отдыхе, а на съемках новой видеоработы на песню I Believe in U.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) Апр 4 2017 в 9:13 PDT

На одной из фотографий Джамала написала: «Португалия не прекращает удивлять своей красотой».

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) Апр 3 2017 в 2:56 PDT

Напомним, что Джамала даст большой сольный концерт 12 мая во Дворце спорта в поддержку своей новой программы I Believe in U.