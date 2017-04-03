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    Джамала сняла новый клип в Португалии

    • Сьогодні, 14:30
    • Розсилка

    Сюжет нового видео пока неизвестен

    Джамала завершила съемки нового клипа в Португалии. Об этом народная певица Украины написала на своих страницах в Facebook и Instagram.

    Победительница международного конкурса «Евровидение-2016» Джамала опубликовала фото на своих страничках в социальных сетях Facebook и Instagram.

    На фотографиях певица находится в солнечной и зеленой Португалии, но не на отдыхе, а на съемках новой видеоработы на песню I Believe in U.

    На одной из фотографий Джамала написала: «Португалия не прекращает удивлять своей красотой».

     

    Напомним, что Джамала даст большой сольный концерт 12 мая во Дворце спорта в поддержку своей новой программы I Believe in U.

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