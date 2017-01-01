Джамала сообщила о смерти дедушки

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Артистка сообщила печальную весть

Певица Джамала, которая в годовщину депортации крымских татар показала прабабушку, которой посвятила песню «1944», сообщила печальную новость. У тренера «Голосу країни-7» умер дедушка.

На собственной странице в соцсети артитска сделала пост, где отметила, что ее родного человека больше нет среди живых.

«Мой дедушка Айяр Джемалядин огълу умер сегодня ночью. Дженазе пройдет в Кучук Озене в 15.00. Аллах размет ейлесин», - отметила Джа.

В комментариях фаны сочувствуют исполнительнице.

Напомним, в последнее время фаны обсуждают вероятную беременность звезды. Впрочем, у Джамалы отрицали этот факт.