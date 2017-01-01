  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Джамала сообщила о смерти дедушки

    • Сьогодні, 14:13
    • Розсилка

    Артистка сообщила печальную весть

    Певица Джамала, которая в годовщину депортации крымских татар показала прабабушку, которой посвятила песню «1944», сообщила печальную новость. У тренера «Голосу країни-7» умер дедушка.

    На собственной странице в соцсети артитска сделала пост, где отметила, что ее родного человека больше нет среди живых.

    «Мой дедушка Айяр Джемалядин огълу умер сегодня ночью. Дженазе пройдет в Кучук Озене в 15.00. Аллах размет ейлесин», - отметила Джа.

    В комментариях фаны сочувствуют исполнительнице.

    Напомним, в последнее время фаны обсуждают вероятную беременность звезды. Впрочем, у Джамалы отрицали этот факт. 

    Читайте також
    Джамала
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ