Джанет Джексон назвала новорожденного сына в честь покойного брата

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Возможно, маленький племянник покойного певца повторит его успех

Западные таблоиды сообщают, что 50-летняя Джанет Джексон, родившая первенца 3 января, назвала сына в честь своего покойного брата Майкла Джексона.

Певица и ее муж миллиардер из Катара Уиссам Аль Мана нарекли мальчика Эйсса, что в переводе с арабского означает Иисус. А среднее имя усопшего брата Джанет — Джозеф, и означает оно «бог да воздаст». В связи с этим журналисты и поклонники Майкла Джексона предположили, что новоиспеченные родители назвали сына отчасти в честь покойного певца. Сами супруги пока не подтвердили эту новость.

Пара долгое время пыталась зачать ребенка. После долгих бесплодных попыток они задумались над усыновлением, потом врачи предложили им воспользоваться услугами суррогатной матери. Однако муж уговорил певицу попробовать родить самостоятельно. И 3 января 2017 года 50-летняя Джанет впервые стала мамой очаровательного малыша.

Джерело: graziamagazine.ru