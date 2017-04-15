Джанет Джексон не будет претендовать на состояние бывшего мужа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джанет Джексон и ее бывшему мужу, катарскому миллиардеру Виссаму аль-Ману, удалось развестись без скандалов и привычной для подобных ситуаций шумихи.

Однако поклонники певицы предположили, что она после рождения сына имеет право претендовать на половину состояния экс-супруга и потребует от него 500 миллионов долларов. Подобные слухи вызвали негодование у креативного директора Джанет Джил Далдалао, который решил высказаться по этому поводу. «Не могу больше молчать! У Джанет не тот характер, чтобы зарабатывать на рождении своего ребенка. Я прекрасно ее знаю и уверяю вас, что она не стала бы торговаться с мужем даже ради полумиллиарда долларов», — ответил завистникам певицы Джил.

Тем не менее, в СМИ бытует и другое мнение. По словам эксперта по бракоразводным делам Вики Циглер, Джанет, состояние которой оценивается в 175 миллионов долларов, может претендовать на 200 миллионов долларов от Виссама аль-Мана. Юрист отметила, что, возможно, Джексон возьмет на себя решение вопросов об образовании и воспитании и поэтому будет получать от бывшего мужа крупные суммы в качестве алиментов.

My baby and me after nap time. Публикация от Janet Jackson (@janetjackson) Апр 14 2017 в 6:17 PDT

Джерело: graziamagazine.ru