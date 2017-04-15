Джанет Джексон опубликовала фото новорожденного сына от катарского миллиардера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После новостей о разводе Джанет Джексон с катарским миллиардером Виссамом аль-Мана стало известно, что трехмесячный сын пары Исса останется сжить с мамой.

Певица уже обустроила роскошный дом в Лондоне, куда, по слухам, перебралась вместе с малышом и своей мамой. Недавно она впервые показала фото с наследником. «Мы с моим сыном после дневного сна», — таким лаконичным сообщением сопроводила снимок звезда. Милый кадр с заботливой мамой и малышом произвел фурор в Сети. Подписчики Джанет за считанные часы оставили рекордное количество лайков и комментариев к публикации. Некоторые отметили, что рады за Джексон, которая смогла развестись с супругом без лишней шумихи и вмешательства суда.

My baby and me after nap time. Публикация от Janet Jackson (@janetjackson) Апр 14 2017 в 6:17 PDT

Инсайдеры утверждают, что главной причиной расставания пары стал тотальный контроль со стороны Виссама аль-Мана. По словам источника, катарский миллиардер в течение пяти лет брака пытался навязать своей жене собственную точку зрения на все происходящее вокруг. Как оказалось, именно он долгие годы уговаривал Джанет поменять вероисповедание и принять ислам. Этой цели он смог достичь, но, судя по всему, другие требования мужа певица выполнять отказалась. Журналисты отмечают, что артистка имеет право претендовать на половину имущества бывшего мужа, что составляет полмиллиарда долларов. Но будут ли супруги делить свои богатства пока неизвестно.

Джерело: graziamagazine.ru