Джанет Джексон разводится с мужем-мусульманином через три месяца после родов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В январе этого года Джанет Джексон впервые стала мамой: она родила сына своему супругу 42-летнему миллиардеру из Катара Виссаму аль-Ману. Мальчика назвали Исса, что на арабском языке означает Иисус.

Известно, что недавно Джанет все-таки приняла ислам по настоятельной просьбе супруга. Пара поженилась в 2012 году, а теперь стало известно, что певица разводится со своим уже третьим супругом.

По слухам, основной причиной краха семейной жизни пары стал неусыпный контроль Виссама. Ради мужа Джанет даже отказалась от откровенных нарядов, все чаще выбирая чуть ли не хиджабы. Но видимо и этого оказалось недостаточно: говорят, муж постоянно ревновал певицу и стремился контролировать каждый ее шаг. Тем не менее, инсайдеры сообщили, что пара рассталась полюбовно: они сами урегулировали все спорные моменты, не обращаясь в суд. Однако, никаких подробностей пока неизвестно, а главное открытым остается вопрос о судьбе 3-месячного сына пары.

Джерело: graziamagazine.ru