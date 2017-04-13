Джанет Джексон засветилась на прогулке с 3-месячным сыном

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Популярная певица вышла в свет впервые после слухов о разводе

Известная 50-летняя американская певица Джанет Джексон, младшая сестра короля поп-музыки Майкла Джексона, которая в начале января впервые стала мамой, впервые после родов была замечена на прогулке со своим 3-месячным сыном Иссой аль-Маном.

Это первый выход в свет Джексон после сообщений в прессе о ее расставании с отцом ребенка, катарским миллиардером Виссамом аль-Маном, пишет Лайм.

Певица прогуливалась с сыном в одном из парков Лондона. Судя по фото, 50-летняя звезда наслаждается свободой и материнством.

Напомним, что после грустной новости о разводе 50-летней Джанет Джексон с 42-летним катарским миллиардером Виссамом аль-Маной стало известно, с кем будет жить трехмесячный сын пары. Как сообщили инсайдеры, малыш останется жить с мамой. Также Джанет Джексон имеет полное право претендовать на половину состояния Виссама, а это, на минуточку, полмиллиарда долларов.