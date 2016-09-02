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    Шоу-біз

    Джастин Бибер избавился от своей собаки

    • Вчора, 14:28
    • Розсилка

    Хороший хозяин — это точно не про него

    Джастин Бибер отдал новым владельцам своего чау-чау Тодда, потому что «не может ухаживать за ним из-за плотного графика» (напомним, раньше такая же участь постигла хомячка, обезьянку и еще одну собаку).

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    Нынешний хозяин Тодда — танцор из команды Бибера по имени Си Джей Сальвадор — отвел пса к ветеринару и обнаружил, что ему нужна срочная операция на суставах. По словам врачей, у 7-месячного щенка дисплазия, причем такая сильная, что к году он может вовсе перестать ходить. Корректирующую операцию в клинике оценили в $8000.

    По словам Си Джея, Бибер не знал о диагнозе питомца, потому что не водил его к врачу. Деньги на операцию танцору пришлось собирать по друзьям — на лечение Тодда скинулся даже Джейден Смит, а вот Бибер не дал ни цента. Хороший хозяин — это точно не про него.

    Джерело: graziamagazine.ru

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