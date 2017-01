Джастин Бибер обвинил Селену Гомес в использовании романа с The Weeknd для пиара

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новый роман Селены Гомес и The Weeknd вызвал огромное количество комментариев - как от поклонников певицы и рэпера, так и от коллег по цеху. Не стал отмалчиваться и экс-бойфренд Селены, Джастин Бибер.

Певец считает, что роман Селены и The Weeknd - это всего лишь пиар, и ни о какой любви не может быть и речи.

Как сообщает TMZ со ссылкой на неких знакомых Бибера, которым он и прокомментировал роман Селены с The Weeknd, Джастин считает, что вся эта история придумана Гомес только для того, чтобы записать с The Weeknd совместный трек и привлечь к песне внимание. Отметим, что доля правды в словах Бибера есть - Селена и ранее действовала подобным образом. Во всяком случае, можно вспомнить ее «роман» с диджеем Зеддом в 2015 году, который начался с совместных постов в Instagram, а закончился появлением песни I Want You To Know , после чего звезды сразу же разошлись.

Напомним, что Джастин Бибер и Селена Гомес встречались несколько лет, и теперь их связывают непростые отношения. По мнению фанатов певицы, Бибер до сих пор ревнует Селену к ее новым бойфрендам – и именно поэтому то и дело достаточно нелицеприятно отзывается о личной жизни Гомес.

Джерело: popcornnews