Джастин Теру рассказал, что запрещено делать в браке с Дженнифер Энистон

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Актер приоткрыл занавес личной жизни с женой

45-летний Джастин Теру раскрывает все больше подробностей их с Дженнифер Энистон совместной жизни. Так, в начале мая Теру рассказывал, что за шесть лет отношений супруги не пришли к взаимопониманию в вопросе увлечения видеоиграми, которые 48-летняя актриса не одобряет. А во вчерашнем выпуске программы «Доброе утро, Америка» (Good Morning America) Джастин признался еще в одной вещи, которая не допустима в их браке — это спойлеры.

Дженнифер фанатка американского драматического сериала «Оставленные» (The Leftovers), в котором Теру играет шефа полиции и отца двоих детей. И, как многие поклонники, она ждет выхода каждой серии и не хочет заранее знать, что же произойдет по сюжету.

«Она даже не репетирует со мной мои роли. Дженнифер не знает, что произойдет по сюжету далее. Она фанат, поэтому не хочет слышать спойлеры», — сказал актер в интервью, а затем продолжил: «Это одна из тех вещей, о которых нам запрещено говорить».

Кроме того, Джастин немного рассказал о том, как они с Дженнифер отпразднуют вторую годовщину свадьбы, которая состоится пятого августа:

«Я не хочу ничего говорить. Вероятно, мы отпразднуем эту дату тихо, как мы оба любим».

Напомним, что свадьбу пара отпраздновала скромно, мирно и спокойно. Присутствовали на ней только близкие друзья и родные знаменитостей.