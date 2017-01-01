Дженнифер Энистон станет королевой красоты

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Актриса Дженнифер Энистон сырает героиню, завоевавшую в юности титул королевы красоты

Голливудская актриса Дженнифер Энистон исполнит роль королевы красоты в фильме Dumplin. Об этом пишет Comingsoon

В основу фильма ляжет рассказ о подростках писательницы Джули Мерфи, опубликованный в 2015 году.

Режиссером картины станет Энн Флетчер.

Героиня Энистон – повзрослевшая королева красоты Рози, ставшая учредителем конкурса красоты в Техасе.

Одной из главных героинь картины станет девушка с пышными формами, которая будет бороться за корону красавицы.

Напомним, журнал People назвал Энистон самой красивой женщиной планеты.