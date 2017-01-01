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    Дженнифер Энистон станет королевой красоты

    • Сьогодні, 11:31
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    Актриса Дженнифер Энистон сырает героиню, завоевавшую в юности титул королевы красоты

    Голливудская актриса Дженнифер Энистон исполнит роль королевы красоты в фильме Dumplin. Об этом пишет Comingsoon

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    В основу фильма ляжет рассказ о подростках писательницы Джули Мерфи, опубликованный в 2015 году.

    Режиссером картины станет Энн Флетчер.

    Героиня Энистон – повзрослевшая королева красоты Рози, ставшая учредителем конкурса красоты в Техасе. 

    Одной из главных героинь картины станет девушка с пышными формами, которая будет бороться за корону красавицы.

    Напомним, журнал People назвал Энистон самой красивой женщиной планеты.

     

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