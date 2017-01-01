Дженнифер Гарнер раскритиковала People за «фейковое» интервью с ней



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Журнал People, чья репутация среди СМИ является весьма высокой, на днях выпустил новый номер с Дженнифер Гарнер на обложке и ее откровенным интервью внутри.

Однако сама актриса осталась недовольной этим выпуском и говорит, что не имеет никакого отношения к тому, что там написано.

На своей странице в Facebook Гарнер сделала пост, в котором предостерегла своих друзей и близких, что никакого интервью People она не давала. «Сегодня мне сообщили, что я появилась на обложке нового выпуска People с моим интервью внутри. Мне часто приходится доказывать родным, что я не беременна двойней, например. Это не такая уж и трагедия, однако эта статья затрагивает меня и мою семью, поэтому я хочу объяснить, что не снималась для этой обложки и не давала этого интервью», - пишет Гарнер.





Джерело: popcornnews