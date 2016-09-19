Дженнифер Коннелли: Я хочу видеть, как меняется мое лицо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роли в независимом кино и блокбастерах, статуэтка «Оскар», любящий муж и трое детей, безупречный стиль, дружба с Николя Жескьером – со стороны Дженнифер Коннелли кажется абсолютным совершенством. Впрочем, при ближайшем рассмотрении тоже

Оказавшись проездом в Париже, близкая подруга Николя Жескьера и муза Louis Vuitton Дженнифер Коннелли, конечно же, не смогла пропустить показ весенне-летней коллекции бренда.

«Quelle élégance!» — восклицает она на превосходном французском, пока ее голубые глаза сканируют подиум. 46-летняя Дженнифер — воплощение гармонии семейной жизни и карьеры. С мужем, английским актером и режиссером Полом Беттани, она познакомилась на съемках «Игр разума», тогда же получила «Оскар» и «Золотой глобус».

Мать троих детей, партнерша по съемочной площадке Леонардо Ди Каприо («Кровавый алмаз») и Рассела Кроу («Ной»), недавно закончила сниматься в режиссерском дебюте Юэна Макгрегора «Американская пастораль» по мотивам романа Филипа Рота, получившего Пулитцеровскую премию в 1998 году. Действие фильма происходит в 1960-е, эпоху экономического процветания и жестоких социальных конфликтов в США. Ее героиня — в прошлом победительница конкурса красоты, в настоящем мать семейства, которой предстоит пережить крах американской мечты.

Дженнифер, у вас 19-летний сын — почти тот же возраст, что и у вашей экранной дочери, которую играет Дакота Фэннинг. Опыт материнства помог вам в работе над ролью?

В реальной жизни я намного больше опекаю детей. Нужно признать, что к старшему, Каю, я привязана особенно сильно. В прошлом году я отвезла его в Йельский университет и рыдала навзрыд, пока мы прощались. Ощутила, как в одно мгновение перестала быть центром его жизни… Разлука так тяжело мне далась, что муж даже начал волноваться. Уже на следующие выходные мы приехали к сыну в гости в общежитие! Хотя большинство родителей делают это лишь спустя три недели. Увидев Кая в новых условиях, в окружении других студентов, я поняла, что он на своем месте. Он был не один, началась новая глава его жизни. И мне стало легче.

В его возрасте вы тоже поступили в Йель. О чем в то время мечтали?

В десять лет я начала сниматься в рекламе для журналов и телевидения, в двенадцать дебютировала как актриса в фильме «Однажды в Америке» Серджио Леоне. Подростком я все время снималась, и к восемнадцати годам у меня накопилось немало вопросов к себе. Главный из них — буду ли я продолжать карьеру актрисы. Мне требовалось переключиться, я чувствовала жажду знаний и очень хотела познакомиться с другой средой, вне киномира.

Вы были моделью. Красота помогала вам получать роли?

По крайней мере, вслух мне об этом никто не решился сказать. Наоборот, бывало, говорили, что я слишком серьезная.

Зачастую ваши героини — женщины на грани, они словно идут по канату, натянутому над пропастью…

Я не специально выбираю роли страдающих женщин — мне просто их предлагают чаще, чем комедийные.

Чтобы играть таких героинь, нужно быть достаточно смелой. Каждая ваша работа — исследование на определенную тему.

Актеру необходимо быть смелым. Мне нравится погружаться в новые для меня темы и области, играть персонажей, которые на меня не похожи и которых я не очень хорошо понимаю. Интересно нырять вглубь таких личностей, примерять их жизнь на себя. Этот опыт делает меня взрослее.

В «Ловце снов» Клаудии Льосы у вашей героини седые волосы. Каково было увидеть себя в другом возрасте?

Не скажу, что меня это впечатлило. Моей дочери Агнес было четыре года на момент съемок, и она тоже не удивилась. Она могла различить маму и актрису на работе, и ее никак не беспокоило то, что происходило в гримерке или на съемочной площадке.

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