Дженнифер Лопес и ее бойфренд планируют помолвку

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Судя по всему, новый роман 47-летней Дженнифер Лопес с бывшим бейсболистом 41-летним Алексом Родригесом стремительно развивается.

Несколько дней назад стало известно, что певица познакомилась с семьей бойфренда и уже проводит с ними выходные.

А недавно СМИ сообщили о скорой помолвке пары. Источник из окружения Джей Ло сообщил журналистам, что все друзья звезды в один голос утверждают, что влюбленные являются идеальной парой и их свадьба уже не за горами. По словам инсайдера, Лопес и Родригес планируют помолвку, детали которой пока держатся в строгой секретности.

Новость о бурном романе артистки со спортсменом появилась в прессе в середине марта. Тогда известия о том, что у Дженнифер новый бойфренд повергли ее фанатов в изумление. Ведь еще совсем недавно ей приписывали отношения с 30-летним рэпером Дрейком, которой якобы ради Лопес бросил Рианну.

Джерело: graziamagazine.ru