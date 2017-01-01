  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Дженнифер Лопес и ее бойфренд планируют помолвку

    • Сьогодні, 18:01
    • Розсилка

    Судя по всему, новый роман 47-летней Дженнифер Лопес с бывшим бейсболистом 41-летним Алексом Родригесом стремительно развивается.

    Несколько дней назад стало известно, что певица познакомилась с семьей бойфренда и уже проводит с ними выходные.

    Читайте також

    А недавно СМИ сообщили о скорой помолвке пары. Источник из окружения Джей Ло сообщил журналистам, что все друзья звезды в один голос утверждают, что влюбленные являются идеальной парой и их свадьба уже не за горами. По словам инсайдера, Лопес и Родригес планируют помолвку, детали которой пока держатся в строгой секретности.

    Новость о бурном романе артистки со спортсменом появилась в прессе в середине марта. Тогда известия о том, что у Дженнифер новый бойфренд повергли ее фанатов в изумление. Ведь еще совсем недавно ей приписывали отношения с 30-летним рэпером Дрейком, которой якобы ради Лопес бросил Рианну.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ