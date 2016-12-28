Дженнифер Лопес подтвердила роман с 30-летним Дрейком

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Похоже, надежда на воссоединение Дженнифер Лопес с бывшим мужем Марком Энтони рухнула: 47-летняя певица предпочитает мужчин помоложе.

Расставшись пару месяцев назад с 29-летним танцором Каспером Смартом, Джей Ло недолго горевала в одиночестве и утешилась в объятиях экс-бойфренда Рианны Дрейка. Слухи об их романе начались еще неделю назад после совместного селфи, а теперь певица их подтвердила новым фото, куда более романтичным.

На снимке Дженнифер нежится на коленках рэпера, а он с трепетом ее обнимает. Мило? Возможно. Только Рианна так не думает: певица отписалась от Лопес в «Инстаграм» и, кажется, готовит новый удар. Дженнифер, держись!

Фото опубликовано Jennifer Lopez (@jlo) Дек 27 2016 в 11:38 PST





Джерело: graziamagazine.ru